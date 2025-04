TV

Qual filme vai passar na 'Sessão da Tarde' desta terça-feira (8/4)?

Atração começa a ser exibida às 15h25

A Sessão da Tarde, tradicional faixa de filmes da TV Globo, exibe nesta terça-feira (8) o filme Uma Família em Apuros (2012) . A atração começa a ser exibida às 15h25, no horário de Brasília.>

Na ausência da filha, Artie e Diane Decker cuidam dos netos. O problema é que os métodos modernos de educação, que excluem punições e deixam de lado qualquer tipo de diversão, entram em conflito com tudo aquilo que Artie e Diane aprenderam com a vida. Logo eles decidem abandonar as recomendações da filha e adotar seu próprio método, usando algumas táticas inesperadas para conquistar os netos e ensiná-los a serem crianças de verdade.>