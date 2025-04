DESPEDIDA

Atriz Leandra Leal escreve textão e deixa Globo após 30 anos: 'Estranho romantizar'

Ela chegou na emissora quando tinha apenas 12 anos

Fernanda Varela

Publicado em 3 de abril de 2025 às 16:18

Leandra Leal Crédito: Reprodução

A atriz Leandra Leal anunciou sua saída da Rede Globo após 30 anos. Hoje, com 42 anos, ela lembrou como foi a sua chegada na emissora, aos 12 anos, logo após a perda do pai, e das relações que construiu.>

O último trabalho de Leandra na Globo foi na série Justiça 2 (2024), gravada em 2023 para o Globoplay. Ela também se destacou em novelas como Império, Cheias de Charme e Senhora do Destino.>

Leia a carta de despedida dela na íntegra:>

Eu achava muito estranho quando as pessoas chamavam a Globo de casa. Afinal, era uma empresa, e é meio estranho romantizar viver no trabalho. Mas com o tempo esse nome casa foi fazendo sentido pra mim através das relações que eu construí nessa empresa. Eu vivi grandes amizades nesses 30 anos de Globo, por mais industrial que fosse o ritmo, a criatividade é sempre um fluxo e as relações que ali se criam são íntimas, intensas no tempo infinito e limitado de cada projeto. >

Encontrar alguém em cena é conhecer seu íntimo. É tão bonito esse ritmo, a cada escalação novas conexões, que depois se afastam e se reaproximam por segundos quando nos esbarramos em algum corredor. Encontros em mar aberto, como num mergulho de snorkel avistar um peixe raro. Minha profissão é feito uma colcha de retalhos, bordada por muitas mãos, mãos dadas, com esmero por cada detalhe. Cada trabalho, além de encontros, traz também aprendizado. Apr>

ender uma coisa nova aos 17 anos, aos 30, aos 40, pode ser um sentimento, um idioma ou um instrumento. Domar os sentidos, não sentir frio num estúdio com roupa de praia, não sentir calor numa roupa do século XVII numa cidade cenográfica em Curicica no século XXI. Aprender a decorar em pouco tempo, levar uma personagem durante um ano e viver com ela as coisas mais banais e os eventos extraordinários que marcam uma novela: perder alguém, trair, ser traída, se vingar… fazer bem 40 cenas por dia. 40! Esco>

lher as prioridades e aceitar seus limites. Acelerar o processo sem deixar de passar por cada etapa. A coisa mais valiosa que eu levo dessa casa são as pessoas, que não moram nessa casa, mas construíram a sua história. Essa menina do crachá que entrou com 12 anos na Globo logo após perder o pai, que viu o mundo se abrir na quarta parede do estúdio, que aprendeu a se concentrar para passar de ano e trabalhar ao mesmo tempo, que aprendeu tanto em todos esses anos... Muito! Eu só posso agradecer a cada pessoa que cruzou meu caminho nesses anos, nesses corredores. >

E falar aquilo que agora todos esses posts de fim contrato falam: é uma nova fase da nossa relação, não é um fim, blá-blá-blá e é verdade. Mas o fato é: essa casa estará sempre na minha memória, eu vou continuar trabalhando como atriz onde o coração levar, em qualquer tela, ao vivo, e também vou dirigir, seguir aprofundando os meus projetos e contar cada vez mais histórias. Conto com vocês, meus amigos de sempre e os novos amigos que virão. Seguimos. É isso, gratidão a Globo, as pessoas que fazem a Globo, e principalmente ao público".>