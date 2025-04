DIZ AGERBA

Lanchas de acidente em Morro de São Paulo não tinham autorização para transportar passageiros

Uma pessoa morreu e outras quatro estão internadas

As duas embarcações envolvidas no acidente em Morro de São Paulo, na segunda-feira (7), não tinham autorização para operar o transporte intermunicipal de passageiros. A informação foi confirmada pela Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba), que disse ainda que as lanchas não tinham licença especial de turismo ou fretamento.>