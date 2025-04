EMBARCAÇÕES CHOCARAM

Acidente em Morro: veja o que se sabe sobre colisão que deixou um morto na Bahia

Mais 14 pessoas ficaram feridas

Como aconteceu o acidente?

As embarcações "SAFIRA" e "LIPE E LARA" navegavam em rumos opostos, mas colidiram durante a navegação, causando o acidente. Pessoas que estavam em outras lanchas e o Corpo de Bombeiros auxiliaram no resgate. Um homem morreu e 14 pessoas ficaram feridas. >

Quem são as vítimas?

Das 14 pessoas feridas no acidente envolvendo duas lanchas, em Morro de São Paulo, três estão internadas na Santa Casa de Valença e uma foi transferida para o Hospital Geral do Estado (HGE).>

Houve naufrágio?

Sim. Uma das lanchas, a embarcação “SAFIRA”, naufragou parcialmente, mas já foi reflutuada e retirada para um local seguro. Não foram observados indícios de poluição hídrica na área. As embarcações envolvidas encontram-se com seus registros em situação regular junto à Capitania dos Portos.>

A causa já foi esclarecida?

Não. A Delegacia Territorial de Cairú vai apurar o caso e os laudos do Departamento de Polícia Técnica (DPT) devem esclarecer a causa do acidente. Depoimentos de testemunhas também vão auxiliar na investigação.>

Além disso, a Marinha do Brasil (MB), por meio da Capitania dos Portos da Bahia (CPBA), instaurou o um Inquérito sobre Acidentes e Fatos da Navegação (IAFN) - com prazo inicial de conclusão de 90 dias - para apurar as causas e circunstâncias do acidente.>