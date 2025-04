BATIDA

Saiba quem são as vítimas internadas após acidente com lanchas em Morro de São Paulo

Gustavo Veloso, empresário da região, morreu após o acidente

Das 14 pessoas feridas no acidente envolvendo duas lanchas , em Morro de São Paulo, três estão internadas na Santa Casa de Valença e uma foi transferida para o Hospital Geral do Estado (HGE). Os nomes das vítimas foram divulgados pela Prefeitura de Cairo, na manhã desta terça-feira (8). >

A batida entre as embarcações, que faziam a travessia entre Valença e Morro de São Paulo, aconteceu por volta das 18h30 de segunda-feira (7). O empresário Gustavo Veloso , dono de uma rede de hotéis na região, morreu. Uma mulher e três homens seguem em observação médica. >

Rafael Tavares Brito, 59 anos: Segue em observação, com quadro estável, e previsão de alta entre esta terça (8) e quarta-feira (9). O paciente não apresenta necessidade de regulação.>

José Roberto Alves Costa, 59 anos. Foi transferido por volta das 02h30 desta terça-feira (8) para o Hospital Geral do Estado (HGE), em Salvador.>

As demais vítimas foram atendidas pelas equipes de saúde em Gamboa e foram liberadas, por apresentarem quadro estável.>

O acidente

A Marinha do Brasil, por meio da Capitania dos Portos da Bahia, enviou militares para o local do acidente para apurar o que teria causado o acidente. O transporte realizado na travessia entre Valença e Morro de São Paulo é regulado e fiscalizado pela Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba). Procurado, o órgão ainda não se manifestou sobre o ocorrido. >

As lanchas envolvidas na batida foram a Lipe Lara, de responsabilidade da Associação Volta à Ilha, e Safira, da Associação de Transporte Marítimo (Astram). Ambas tinham autorização para realizar transportes de passageiros, segundo a Capitania dos Portos. >

Em nota, a Prefeitura de Cairu lamentou o acidente. "A gestão municipal destaca e agradece o esforço conjunto das equipes de saúde de Gamboa e do Morro de São Paulo, dos voluntários e populares que prestaram os primeiros socorros no local do acidente", afirma. >