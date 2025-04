ACIDENTE

Morre uma das vítimas da colisão entre lanchas em Morro de São Paulo

Outras 14 pessoas ficaram feridas e estão recebendo atendimento médico

A Prefeitura de Cairu confirmou a morte de um dos feridos na colisão entre duas lanchas que faziam a travessia entre Valença e Morro de São Paulo . As embarcações se chocaram por volta das 18h30 desta segunda-feira (07). Outras 14 pessoas ficaram feridas.>

As outras vítimas do acidente foram encaminhadas para atendimento médico imediato. Dentre os outros 14 envolvidos, dois pacientes estão em estado considerado grave e foram transferidos para Santa Casa de Misericórdia de Valença. Os demais pacientes apresentam quadro estável.>

"A Prefeitura de Cairu mobilizou toda a sua estrutura de saúde, com equipes médicas, ambulancha e suporte em Gamboa e no Atracadouro. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) também esteve presente dando apoio. A equipe médica do Morro de São Paulo foi deslocada para Gamboa, reforçando o atendimento aos pacientes", afirmou a gestão.>