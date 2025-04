TERÇA-FEIRA

Salvador está entre as 80 cidades baianas em alerta de chuva para madrugada

Temperatura deve ficar em aproximadamente 25°C com 89% de chances de chuva na capital baiana

Durante a madrugada desta terça-feira (8), ao menos 80 municípios baianos estarão em alerta amarelo para acúmulo de chuva. As cidades estão no Centro Sul, Sul da Bahia e Metropolitana de Salvador, além de abarcar também a capital baiana. O alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) terá validade entre a meia-noite e as 10h da manhã. >

Em Salvador, a temperatura deve ficar em aproximadamente 25° C com 89% de chances de chuva, segundo o Instituto Climatempo. Após as 8h da manhã, a temperatura deve subir, chegado à máxima de 31° C por volta do meio-dia. A previsão para o dia é de períodos nublados e chuva rápida durante o dia e à noite. A estimativa indica que os ventos podem atingir cerca de 14km/h. >