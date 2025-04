ACIDENTE

Criança de dois anos morre após ser atingida por mesa de mármore na Bahia

Menina ficou cinco meses internada

Um acidente doméstico terminou com uma criança morta na cidade de Valente, no Nordeste da Bahia. Após quase seis meses internada, a menina identificada como Maiany Mallia Santos Matos, de apenas dois anos, teve a morte confirmada, no último sábado (5). Ela se feriu quando caiu da mesa de casa.>