CRIME ORGANIZADO

Vídeo mostra prisão de intermediador do BDM que comprou R$ 3 milhões em armas no DF

Arsenal foi trazido para impedir a expansão do Comando Vermelho

Um dos intermediadores do Bonde do Maluco (BDM) negociou pelo menos três vezes a compra de arsenais do Distrito Federal para a organização resistir aos ataques do Comando Vermelho (CV) na Bahia. Foram cerca de 300 unidades, entre revólveres, pistolas e carabinas, adquiridas em 2024 em uma loja de armas, a Delta Ganus, na região da Ceilândia. >