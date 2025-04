REGIÃO DO AEROPORTO

Sete bairros de Salvador terão fornecimento de água suspenso nesta quarta

Embasa informou que a interrupção no fornecimento será realizada em decorrência de uma obra da CCR Metrô

Ao menos sete bairros da capital baiana serão afetados por uma suspensão do fornecimento de água na próxima quarta-feira (9). De acordo com a Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa), a suspensão acontece em decorrência de uma obra da CCR Metrô Bahia. Os locais afetados estão na região do Aeroporto, sendo eles Alto do Coqueirinho, Itapuã, São Cristóvão e Stella Maris, que terão abastecimento suspenso em todo o bairro; e Jardim das Margaridas, Mussurunga e Piatã, que sofrerão a suspensão em apenas algumas partes.>