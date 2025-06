BAHIA

Mais de 70 queimados precisam de atendimento no São João

Balanço da Sesab aponta 72 ocorrências; em 2024, houve 66 casos no período de 20 a 25 de junho

Tharsila Prates

Publicado em 25 de junho de 2025 às 16:22

Atendimento a queimados neste São João Crédito: Leonardo Rattes / Saúde GovBA

A Secretaria da Saúde do Estado (Sesab) divulgou que, do dia 18 de junho até as 7h desta quarta-feira (25), foram registradas 72 vítimas de queimaduras. Do total, 24 foram por conta de queimaduras por fogos ou em fogueiras e 48 por explosões de bombas. Em 2024, houve 66 ocorrências em um período menor, de 20 a 25 de junho, já que este ano teve o feriado de Corpus Christi. >

O maior volume de vítimas foi direcionado para o Hospital Geral do Estado (HGE), em Salvador, onde 53 pessoas deram entrada. Outros 12 pacientes foram atendidos no Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus. Os demais casos foram direcionados para o Hospital Regional de Juazeiro (3), Hospital Geral Prado Valadares (3), em Jequié, e Hospital do Oeste (1), em Barreiras.>

“A preparação das unidades da Sesab para este período garantiu que todos que foram vítimas de queimaduras e precisaram serem encaminhados para hospitais tivessem atendimento adequado”, afirma o diretor-geral das Unidades Próprias da Sesab, Michael Carmo.>

Ele ainda chama atenção para o alto número de crianças que deram entrada no HGE. “Dos 53 atendimentos no HGE, 19 foram de crianças menores de 12 anos. Os responsáveis devem estar sempre atentos e supervisionar as crianças quando estiverem usando fogos para evitar acidentes”, alerta.>

Prevenção de ISTs>

Durante o São João, a Sesab também ampliou as ações de prevenção de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs). Os postos de testagem montados pela pasta atingiu a marca de 55.447 exames realizados neste período junino. As 14.240 pessoas que buscaram o serviço puderam realizar exames de detecção de HIV, sífilis e hepatites B e C.>

Dos testes realizados, 598 tiveram resultado positivo, sendo 34 reagentes para HIV, 9 para hepatite B, 21 para hepatite C e 534 para sífilis. Com a possibilidade de iniciar o tratamento para sífilis no próprio posto, 191 pessoas fizeram esta opção.>

Os estandes foram montados em Alagoinhas, Amargosa, Cachoeira, Camaçari, Cruz das Almas, Ibicuí, Irecê, Itaberaba, Jequié, Salvador, Santo Antônio de Jesus e Senhor do Bonfim.>

Além dos postos de testagem, a Sesab montou em Salvador, no Parque de Exposições, no Pelourinho e em Paripe, unidades de atendimento de emergência, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Salvador (SMS). Os três postos registraram 675 atendimentos, sendo 477 no posto do Parque de Exposições, 143 no Pelourinho e os outros 55 em Paripe. >