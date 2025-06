DESAPROVAÇÃO

Deputado diz que roteiro junino do governador virou 'circuito da vaia'

Para Sandro Régis, o descontentamento nas ruas mostra que os baianos estão exigindo mudanças

O deputado estadual Sandro Régis (União Brasil) comentou nesta quarta-feira (25) as vaias recebidas pelo governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), durante as festividades juninas em diferentes municípios do interior do estado. Para o parlamentar, as reações do público refletem uma insatisfação crescente com a gestão estadual e com os governos do Partido dos Trabalhadores.>