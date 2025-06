REJEIÇÃO

ACM Neto comenta vaias a Jerônimo no São João: 'Traduzem a insatisfação do povo'

O chefe do Executivo baiano foi alvo de protestos em Mucugê e em Livramento de Nossa Senhora

Pombo Correio

Publicado em 25 de junho de 2025 às 08:07

ACM Neto comenta vaias a Jerônimo no São João: 'Traduzem a insatisfação do povo' Crédito: Divulgação

O ex-prefeito de Salvador e vice-presidente do União Brasil, ACM Neto, comentou, durante entrevista à imprensa em Santo Amaro, nesta terça-feira (24) de São João, as vaias direcionadas ao governador Jerônimo Rodrigues (PT) em eventos juninos pelo interior do estado. O chefe do Executivo baiano foi alvo de protestos em Mucugê e em Livramento de Nossa Senhora. >

Para Neto, as manifestações são um reflexo direto do descontentamento da população com a atual gestão estadual. “Agora, é importante também destacar a recepção que as pessoas têm ao governador. A gente viu acontecerem aí algumas manifestações nesse período de São João, que eu acho que traduzem nesse momento a insatisfação do povo baiano em relação à gestão do governador Jerônimo Rodrigues”, afirmou.>