FLAGRANTE

Mais de 50 trabalhadores são resgatados em situação análoga à escravidão na Bahia

Vítimas estavam instaladas em alojamentos inadequados, com superlotação e sem instalação sanitária

Tharsila Prates

Publicado em 25 de junho de 2025 às 18:39

Alojamentos eram inadequados, diz o MPT Crédito: Divulgação/ MPT-PI

Um grupo de 57 trabalhadores foi resgatado em situação análoga à escravidão na zona rural do município de Gentio do Ouro, no oeste da Bahia. Os resgates foram feitos pelo Grupo Móvel de Combate ao Trabalho Escravo, que reúne representantes do Ministério Público do Trabalho, Ministério do Trabalho e Emprego, Ministério Público Federal e Defensoria Pública da União.>

O procurador do Trabalho Edno Moura, coordenador regional de combate ao trabalho escravo do MPT, explicou que 30 vítimas eram do Piauí. “A operação aconteceu nos municípios de Gentio do Ouro e Várzea Nova. Lá, resgatamos 57 trabalhadores, sendo 30 piauienses na atividade da carnaúba, além de 12 cearenses. Além disso, resgatamos outros 15 na atividade de sisal”, disse ele, destacando que, no caso dos trabalhadores piauienses, o empregador era também piauiense.>

Segundo o Ministério Público do Trabalho, os trabalhadores estavam instalados em alojamentos totalmente inadequados, com superlotação, sem instalação sanitária nos alojamentos e frentes de serviços, se alimentavam ao relento, sentados em pedaços de pedra ou tocos. Os alimentos também eram preparados ao relento.>

“É uma situação de degradância que está prevista no Código Penal e que configura redução de trabalhadores a situação análoga à de escravidão”, pontuou Edno Moura.>

Parte dos 57 trabalhadores resgatados já recebeu as verbas rescisórias e indenizações por danos morais. No entanto, os 30 piauienses, apesar da operação ter identificado o empregador, ainda não receberam suas indenizações. “O empregador se recusou a pagar os direitos dos trabalhadores e, por isso, o Ministério Público do Trabalho ingressará com as ações cabíveis para cobrar o pagamento das verbas rescisórias, danos morais individuais e coletivos. Além disso, a recusa do empregador em negociar agrava a sua situação e acarretará a responsabilização na esfera penal”, frisou o procurador.>

Esse é o primeiro caso de trabalhadores piauienses resgatados este ano na atividade da carnaúba. “Fizemos um trabalho importante de sensibilização e responsabilização da cadeia produtiva da carnaúba para evitar esses casos. E foi um trabalho exitoso e que surtiu efeitos. Não tivemos resgates nos últimos anos aqui no Piauí. No entanto, outros estados estão servindo como rota de fuga, já que temos casos de trabalhadores piauienses sendo aliciados e traficados para trabalhar em situações degradantes em outros estados e isso que precisamos reforçar também”, completou.>