ALERTA

Golpe da 'mão fantasma' invade celular e faz Pix sem a vítima perceber; entenda como funciona

Criminosos usam aplicativos legítimos para zerar contas bancárias em aplicativos

Yan Inácio

Publicado em 25 de junho de 2025 às 16:33

Estelionatários podem conseguir acesso total ao celular Crédito: Freepik

Criminosos encontraram uma nova maneira de tomar controle dos celulares de vítimas. Conhecido como ‘Mão Fantasma’ ou Golpe do Acesso Remoto, o novo golpe do Pix usa apps que podem ser instalados pelos próprios usuários para ter acesso aos smartphones e acessar aplicativos de banco para roubar quantias. >

Tudo começa com chamadas fraudulentas, nas quais os golpistas se apresentam como técnicos de bancos e pedem que a vítima instale aplicativos que habilitam acesso remoto ao aparelho, como Teamviewer e Anydesk. Para confirmar a entrada no celular, os criminosos pedem o código exibido para confirmação do controle à distância.>

Caso a pessoa informe este dado, os estelionatários conseguem acesso total ao celular e podem acessar aplicativos de banco para zerar a conta da vítima sem impedimentos. Os programas usados no golpe são autorizados e podem ser baixados nas lojas oficiais, dessa forma, antivírus ou mecanismos de segurança não funcionam nesse caso.>

Esse tipo de app costuma ser usado por profissionais de assistência técnica para realizar reparos nos sistemas operacionais de computadores ou smartphones. Os dois citados acima são os mais famosos, mas Zoho Assist, Microsoft Remote Desktop e AnyViewer também são opções para esse tipo de serviço.>

“O banco nunca liga para o cliente pedindo para que ele instale nenhum tipo de aplicativo em seu celular. Também nunca liga pedindo senha nem o número do cartão ou ainda para que o cliente faça uma transferência ou qualquer tipo de pagamento para supostamente regularizar um problema na conta”, alerta Adriano Volpini, diretor do Comitê de Prevenção a Fraudes da Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN).>

“Se receber esse tipo de contato, desconfie na hora. Desligue e entre em contato com a instituição através dos canais oficiais e de um outro telefone para saber se algo aconteceu mesmo com sua conta”, acrescenta Volpini. A Federação alerta que os usuários não anotem senhas de acesso ao banco em blocos de notas, e-mails, mensagens de Whatsapp ou em outros locais do celular.>