ESTELIONATO

Golpe do cartão: ambulante é preso após cobrar R$ 1.060 de turistas por duas espigas de milho

Turistas checaram o extrato no aplicativo do banco e perceberam que havia sido debitado um valor muito acima do combinado

Perla Ribeiro

Publicado em 10 de junho de 2025 às 09:12

Ambulante cobrou R$ 1.060 de turistas por duas espigas de milho Crédito: Imagem: Esin Deniz | Shutterstock

Um vendedor de milho foi preso, na Praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro, após ser acusado de aplicar um golpe em um casal de turistas da República Dominicana. Ele cobrou R$ 1060 por duas espigas de milho. De acordo com informações da Prefeitura do Rio, o ambulante cobrou, inicialmente, R$ 300 por dois milhos verdes. Diante da recusa dos estrangeiros, o valor foi reduzido para R$ 60. No entanto, o pagamento não pôde ser efetuado devido a falhas na máquina do vendedor. Um segundo ambulante emprestou seu equipamento para a transação, momento em que o golpe teria ocorrido. >

Após finalizarem a compra, os turistas checaram o extrato no aplicativo do banco e perceberam que havia sido debitado um valor muito acima do combinado: US$ 191, o equivalente a cerca de R$ 1.060. Diante da cobrança indevida, acionaram os agentes da Guarda Municipal, que localizaram o ambulante e o encaminharam para a Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (DEAT), no Leblon. >