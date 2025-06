SEGURANÇA NA REDE

Não caia no golpe: cinco dicas para proteger sua biometria facial

Os golpes e as fraudes digitais seguem fazendo vítimas no Brasil e no mundo

O uso da biometria facial para autenticar as pessoas na internet é atualmente um dos métodos mais seguros e eficazes em termos de proteção, segurança e privacidade. De acordo com a Unico, rede de validação de identidade, mais de R$ 3,2 bilhões de fraudes foram evitadas com o uso dessa tecnologia só em 2024. No entanto, apesar dos avanços tecnológicos significativos e constantes, os golpes e as fraudes digitais seguem fazendo vítimas no Brasil e no mundo, principalmente, devido a utilização de técnicas de engenharia social. O termo representa as estratégias utilizadas pelos criminosos para enganar e manipular as pessoas. >