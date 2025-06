APREENSÕES

Polícia incinera mais de uma tonelada de drogas na Bahia

Entorpecentes foram apreendidos durante operações do Denarc

Os entorpecentes foram apreendidos durante operações do Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc). Uma das ações ocorreu na zona rural de Itamaraju, no extremo sul do estado, no dia 22 de maio, onde 378 quilos de maconha foram apreendidos. A investigação segue em andamento.>