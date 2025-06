VOLTA DO SÃO JOÃO

Motoristas enfrentam trânsito intenso e chuva na BR-324; carros andam a 40 km/h

Em um trecho da rodovia, a reportagem contou 20 carros, dois caminhões e uma moto quebrados

Quem está voltando das festas juninas do interior do estado para Salvador pela BR-324 ainda enfrenta muito trânsito e o transtorno da chuva na noite desta quarta-feira (25). Motoristas relatam que os carros andam a apenas 40 km/h - e isso já nas proximidades da capital, porque houve trechos onde a velocidade não passou de 20 km/h.>

Entre a saída da estrada de Santo Amaro ate o pedágio, a reportagem contou 20 carros, dois caminhões e uma moto quebrados, parados no acostamento. Viaturas da Polícia Rodoviária Federal (PRF) também foram vistas circulando pelo acostamento, para evitar que os veículos cortem o engarrafamento - dirigir pelo acostamento é considerada uma infração gravíssima, com multa de R$ 880,41 e 7 pontos na carteira de habilitação, segundo o Código de Trânsito Brasileiro (CTB).>

Agora à noite, a PRF não atualizou o estado da rodovia, mas em boletim das 11h desta quarta o tráfego foi intenso entre os quilômetros 518 ao 551 e 611 ao 614. Nesse horário, a PRF considerava lento o trânsito entre os quilômetros 551 ao 560, 560 ao 590 e 594 ao 599. A expectativa da PRF era a de que o retorno do São João, que emendou com o feriado de Corpus Christi fosse o mais movimentado desde a pandemia de covid-19.>

Na madrugada desta quarta, dois adolescentes que estavam em uma moto morreram após colidir com um carro na BR-324, na altura do distrito de Vila Aparecida, em Riachão do Jacuípe, a 80 km de Feira de Santana. O pai de uma das vítimas disse à Brigada que só um dos jovens usava capacete no momento do acidente.>