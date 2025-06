ACIDENTE

Dois adolescentes morrem após batida entre moto e carro na BR-324

Acidente ocorreu na madrugada desta quarta-feira (25)

Yan Inácio

Publicado em 25 de junho de 2025 às 16:54

Adolescentes estavam em moto Crédito: Reprodução

Dois adolescentes que estavam em uma moto morreram após colidir com um carro na BR-324, na altura do distrito de Vila Aparecida, em Riachão do Jacuípe, a 80km de Feira de Santana. O acidente ocorreu na madrugada desta quarta-feira (25). >

Segundo a Brigada Anjos Jacuipenses, que atendeu à ocorrência, os jovens ficaram feridos na parte inferior do corpo, mas estavam conscientes no momento do atendimento. Eles foram identificados como Javã Alves Gomes, de 16 anos, e Cassiano Ferreira de Oliveira, de 17.>

Os dois foram encaminhados para o Hospital Municipal de Riachão de Jacuípe depois do acidente, e depois transferidos para o Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA), em Feira de Santana, mas não resistiram aos ferimentos.>

O pai de uma das vítimas disse à Brigada que só um dos jovens usava capacete no momento do acidente. O motorista do carro que colidiu com a moto saiu ileso e não recebeu atendimento, conforme a Brigada. Ele ficou no local após o acidente.>