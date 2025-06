FLEBOMISTA

Curso gratuito em cidades baianas prepara profissionais para trabalhar com coleta de exames

Sabin abre 924 vagas em capacitação voltada à coleta de material biológico; inscrições vão até 6 de julho

Estão abertas até 6 de julho as inscrições para o curso gratuito de formação de flebotomistas — profissionais responsáveis pela coleta de sangue e outros materiais para exames. Ao todo, são 924 vagas em mais de dez estados, incluindo três cidades na Bahia: Salvador, Barreiras e Luís Eduardo Magalhães. >

Oferecido pela Unisabin, universidade corporativa do Grupo Sabin, o curso busca atender à crescente demanda por profissionais qualificados na área da saúde. “O Sabin está crescendo e percebemos a necessidade de pessoas com formação nessa atividade. Por sermos reconhecidos pela excelência dos nossos serviços, principalmente devido à alta qualidade dos nossos profissionais, decidimos abrir o curso ao público, levando nossa expertise ao mercado e reforçar o nosso propósito de inspirar pessoas a cuidar de pessoas”, afirma Marly Vidal, diretora Administrativa e de Pessoas do Grupo Sabin.>