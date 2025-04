SALVADOR

Reitores e dirigentes discutem os desafios dos institutos federais de educação no Brasil

Instituições reúnem mais de 600 unidades em todo o país, e atendem a cerca de 1,5 milhão de estudantes

Esther Morais

Publicado em 7 de abril de 2025 às 15:52

Luzia Mota, reitoria do Ifba Crédito: Moacir Evangelista/Conif

Cerca de 100 gestores, entre reitores e dirigentes, da educação profissional e tecnológica do Brasil e de Portugal estarão reunidos em Salvador a partir desta terça-feira (8) até a próxima sexta-feira (11).>

Eles participarão de encontro nacional das instituições que integram a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, e do II Seminário Luso-Brasileiro, que reunirá gestores de educação profissional e tecnológica dos dois países. A Reitoria do IFBA, no bairro do Canela, será sede dos dois eventos. >

Participam reitores e dirigentes das 41 instituições que compõem a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica – 38 Institutos Federais, dois Centros Federais de Educação Tecnológica (Cefets) e o Colégio Pedro II. Juntas, as instituições contabilizam mais de 600 unidades em todo o país, e atendem a cerca de 1,5 milhão de estudantes. >

Nos dias 8 e 9 de abril, acontecerá a Reunião do Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (Conif), com a participação de reitores, pró-reitores e outros gestores da Rede Federal. O evento contará com a participação da presidente do Conif, Ana Paula Giraux, que é reitora do Colégio Pedro II, do Rio de Janeiro, e da reitora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA), Luzia Mota, que também é coordenadora da Câmara de Ensino do Conif. >

Entre as pautas do evento nacional, os reitores discutirão a elaboração da Política de Inclusão na Rede Federal e apresentarão boas práticas de inclusão e diversidade que já vêm sendo implementadas nos institutos federais. Alguns dados ilustram avanços da implementação da política de ações afirmativas e inclusão do IFBA.>

“Atualmente, mais de 60% dos nossos estudantes são negros ou pardos. Neste ano de 2025, 78% dos candidatos aprovados no Sisu para os nossos cursos de graduação são oriundos de escolas públicas”, enumera a reitora do IFBA, Luzia Mota. Os dados refletem resultados obtidos em âmbito nacional: cerca de 80% dos estudantes da Rede Federal têm renda familiar de até 2 salários-mínimos e quase 60% são autodeclarados pretos e pardos. >

Também estará em pauta o Orçamento da Rede Federal, previsto na Lei Orçamentária Anual para 2025, aprovada no final de março pelo Congresso Nacional. De acordo com levantamento feito pelo Fórum de Administração e Planejamento do Conif no ano passado, em 2025, a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica vai necessitar de aproximadamente R$ 4,7 bilhões para garantir o funcionamento das instituições sem prejuízos. De acordo com o Conif, entretanto, a LOA aprovada para 2025 prevê apenas R$ 2,8 bilhões para a Rede Federal. >

A redução tem impactos nos recursos destinados às ações e programas de Assistência Estudantil abrangidos pela Política Nacional de Assistência Estudantil (Pnaes) e destinados a apoiar estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica, e que contemplam a concessão de auxílios alimentação, moradia, transporte, saúde, inclusão digital, entre outros. >

Campus do IFBA em Cajazeiras >

Com a expansão anunciada pelo Governo Federal em março de 2024, serão criados mais 100 novos campi dos institutos federais no Brasil. Destes, oito serão implantados na Bahia. O IFBA contará com quatro novos campi nas cidades de Itabuna, Macaúbas, Poções e Salvador, que passará a contar com duas unidades do Instituto Federal da Bahia: além do Campus Salvador, localizado no bairro do Barbalho, será construído um campus do IFBA no bairro de Cajazeiras. >

Os quatro novos campi do Instituto Federal da Bahia poderão atender entre 3.200 a 5.600 estudantes. Atualmente, o IFBA conta com 24 campi e cerca de 30 mil estudantes. Na Bahia também serão criadas quatro unidades do IF Baiano nos municípios de Santo Estevão, Ribeira do Pombal, Remanso e Ruy Barbosa.>

Seminário Luso-Brasileiro>

Nos dias 10 e 11 de abril, será realizado, também na Reitoria do IFBA, o II Seminário Luso-Brasileiro, evento binacional que reunirá gestores de educação profissional e tecnológica do Brasil e de Portugal, cuja 1ª edição foi sediada pelo Instituto Politécnico de Bragança, de Portugal, em 2022. Organizado pelo Conif, em parceria com o Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos (CCISP), o evento terá como tema "Inovação e Cooperação: O Caminho para a Implementação Efetiva de Redes Internacionais". >

A ampliação e o fortalecimento da cooperação internacional entre as instituições brasileiras e portuguesas são objetivos centrais do encontro, que também deverá promover o intercâmbio de experiências e boas práticas entre as duas nações com o intuito de ampliar as colaborações estratégicas. A participação no seminário será restrita aos(às) gestores(as) das instituições que são vinculadas aos dois conselhos.>

Atualmente, Portugal é o país com o maior número de parcerias com as instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, com diversos acordos firmados - incluindo protocolos de intenção, acordos de cooperação e convênios. Essas parcerias resultam em ações como mobilidade acadêmica, dupla titulação, formação de servidores(as), além de projetos de pesquisa, ensino e extensão. >

O IFBA tem convênios firmados com o Instituto Politécnico de Bragança (IPB) e com o Instituto Politécnico do Porto (P. Porto), ambos de Portugal, com os principais objetivos de oferecer auxílio financeiro para o custeio de despesas referentes à participação dos estudantes dos cursos de graduação em programa de mobilidade acadêmica no IPB e dos estudantes dos cursos de pós-graduação stricto sensu em programa de mobilidade de pesquisa no P.Porto. >