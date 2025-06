SOLIDÁRIO

Alexandre Pato vai pagar translado do corpo de Juliana Marins ao Brasil

Juliana Marins foi encontrada morta após cair durante trilha no vulcão Rinjani, localizado na ilha de Lombok, na Indonésia

O ex-jogador Alexandre Pato se sensibilizou com a história de Juliana Marins, jovem brasileira que foi encontrada morta após cair durante trilha no vulcão Rinjani, localizado na ilha de Lombok, na Indonésia, e tomou uma atitude comovente. Ele se prontificou a arcar com todos os custos necessários para que a família consiga trazer o corpo da jovem de volta ao Brasil.>