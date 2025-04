PREVISÃO DO TEMPO

Saiba quais são as 25 cidades baianas sob alerta laranja de chuva intensa

Municípios estão concentrados no sul do estado

A Bahia tem 25 municípios em estado de alerta laranja para a possibilidade de chuvas intensas. A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) foi dado na manhã desta segunda-feira (7) e tem validade até às 10h desta terça-feira (8). Os municípios estão concentrados no Extremo Sul do estado.>