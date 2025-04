JUSTIÇA

Apartamento de Nelson Rubens é leiloado após dívida de condomínio chegar a R$ 240 mil

Imóvel avaliado em mais de R$ 770 mil foi arrematado por menos de R$ 470 mil; apresentador ainda tem dívida de IPTU com a Prefeitura do Guarujá

Heider Sacramento

Publicado em 8 de abril de 2025 às 11:06

Nelson Rubens Crédito: Reprodução/Rede TV!

O apresentador Nelson Rubens, de 87 anos, perdeu um apartamento de luxo no Guarujá, litoral de São Paulo, após o imóvel ser leiloado por ordem judicial devido a uma dívida acumulada no condomínio. A cobertura, localizada no bairro da Enseada, foi vendida por R$ 462.692,95 — valor cerca de R$ 300 mil abaixo da avaliação oficial, feita em agosto de 2024, que estimava o bem em R$ 771.154,91. >

A disputa judicial teve início em julho de 2017, quando o condomínio Edifício Cristina entrou com uma ação para cobrar uma dívida de R$ 7.236,81. Com o passar dos anos, o montante aumentou devido à incidência de honorários advocatícios, juros e taxas processuais, atingindo a cifra de R$ 240.620,86. Segundo consta no processo, Nelson chegou a tentar um acordo de parcelamento, mas não conseguiu cumprir os termos, o que resultou na penhora do imóvel.>

A juíza Tamara Hochgreb Matos, da 24ª Vara Cível de São Paulo, oficializou a mudança de posse em 24 de fevereiro de 2025. Em seu despacho, ela determinou que parte da quantia obtida no leilão fosse utilizada para quitar a dívida com o condomínio. O restante deverá ser destinado ao pagamento de um débito de R$ 211.056,12 referente ao Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) não pago à Prefeitura de Guarujá.>