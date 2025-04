TV

A 'árvore do suicídio': o perigo real por trás do fruto pong-pong de 'The White Lotus'

Fruto tropical usado como veneno na série tem história macabra e efeitos letais comprovados pela ciência

Carol Neves

Publicado em 8 de abril de 2025 às 09:48

Tim Ratliff olhando para o pong-pong Crédito: HBO

O dramático final da temporada de "The White Lotus" trouxe à tona os perigos do fruto pong-pong, uma planta real cuja toxidade inspirou uma das cenas mais chocantes da série. Na trama, o personagem Timothy Ratliff (Jason Isaacs) planeja envenenar a família usando sementes dessa árvore, conhecida como "árvore do suicídio" em regiões tropicais. >

O pong-pong (Cerbera odollam) é nativo do Sudeste Asiático, ilhas do Pacífico e partes da Austrália, segundo o Jardim Botânico Tropical Nacional do Havaí. Seu fruto, que varia de 5 a 10 cm, muda do verde para o vermelho quando maduro. "O cardiotóxico está concentrado no caroço, como um caroço de pêssego", explicou ao NYT a Ty Matejowsky, antropólogo da Universidade da Flórida Central. >

A toxina cerberina, presente nas sementes, ataca diretamente o coração, podendo ser fatal mesmo em pequenas doses. Dependendo da pessoa, uma única semente pode ser suficiente. Os primeiros sintomas incluem vômitos e queda da frequência cardíaca. >

Historicamente, o pong-pong foi usado em rituais de julgamento em Madagascar até o século XX, onde acusados de bruxaria ingeriam o fruto - a sobrevivência era vista como prova de inocência. "Transferia-se a responsabilidade do julgamento para o sobrenatural", contextualiza Matejowsky. >