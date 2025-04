NOVO DESTINO

The White Lotus no Brasil? Série busca nova locação após fim da temporada

Apesar da torcida por uma temporada ambientada no Rio de Janeiro, a ausência de um hotel da rede Four Seasons no país pode afastar o Brasil da rota

Heider Sacramento

Publicado em 8 de abril de 2025 às 08:47

The White Lotus Crédito: Divulgação/HBO

Com o encerramento da terceira temporada de The White Lotus, exibida no último domingo (6), os fãs já começam a especular qual será o próximo destino da série da HBO. Entre os brasileiros, o desejo é claro: uma temporada no Brasil, com cenas filmadas no Rio de Janeiro e até nomes como Fernanda Torres e Wagner Moura no elenco. No entanto, esse sonho ainda parece distante. >

O entusiasmo dos brasileiros ganhou força após uma declaração recente do produtor-executivo da série, David Bernad, que participou do The Bill Simmons Podcast. “Nunca escolheria um lugar que faça frio para gravar”, afirmou Bernad, relembrando que as temporadas anteriores foram ambientadas em locais ensolarados como Havaí, Sicília e Tailândia. A fala animou os fãs e reacendeu as especulações sobre uma possível temporada em solo nacional.>

uma temporada de the white lotus no brasil seria o maior acontecimento da historia da televisao pic.twitter.com/zANswb45Jh — vi(c)tor (@visalcedo) January 23, 2025

No entanto, um fator pode impedir que o Brasil entre na rota da série: a ausência de unidades da rede hoteleira Four Seasons no país. A marca foi cenário principal nas três temporadas anteriores e, até agora, todas as locações escolhidas contaram com filiais da luxuosa rede.>

temporada 4 de White Lotus no Rio de Janeiro e Fernanda Torres como dona do resort, HBO faça isso acontecer pic.twitter.com/1mL684IwYo — indigno (@indignokid) February 17, 2025

Em entrevistas passadas, o criador da série, Mike White, revelou seu desejo de explorar diferentes continentes, citando a Austrália como uma possibilidade concreta. Já Francesca Orsi, chefe de dramas da HBO, afirmou ao site Deadline que a Europa segue como uma forte candidata para sediar as novas tramas.>

Além do local das gravações, outro mistério ronda a quarta temporada: a trilha sonora. Isso porque o compositor original da abertura teria se desentendido com Mike White, levantando a possibilidade de uma nova música tema para o próximo ano da série.>