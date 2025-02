TURISMO

Veja quanto custa viajar para a Tailândia e ficar no hotel de ‘The White Lotus’

Terceira temporada da série estreia neste domingo (16) e se passará no país

Carol Neves

Publicado em 12 de fevereiro de 2025 às 09:40

Four Seasons Resort Koh Samui, na Tailândia Crédito: Divulgação

A terceira temporada da série The White Lotus, da HBO, estreia neste domingo (16), com 8 episódios que serão lançados semanalmente aos domingos no streaming Max. Ambientada em hotéis de luxo, a nova temporada se passa na Tailândia, com gravações feitas no Four Seasons Resort Koh Samui e no Anantara Mai Khao Villas Phuket. Os cenários paradisíacos das duas locações seguem a tradição das temporadas anteriores, que ocorreram em locais deslumbrantes, como o Four Seasons Resort Maui at Wailea no Havaí e o Four Seasons San Domenico Palace na Sicília.>

Hospedagem e preços >

Se você sonha em vivenciar os luxuosos cenários de The White Lotus, é bom estar preparado para os custos. A diária no Four Seasons Resort Koh Samui começa em R$ 8 mil, enquanto no Anantara Mai Khao Villas Phuket o preço inicial é de R$ 4.200, ambos com taxas e encargos incluídos. >

Passagens aéreas e transporte >

As passagens aéreas para a Tailândia partindo de São Paulo têm preços a partir de R$ 9.622 para a cidade de Phuket. Se o destino for o resort em Koh Samui, será necessária uma conexão adicional, com custo médio de R$ 1.300. Ao chegar, o transporte terrestre pode ser feito de várias maneiras, como transporte público, tuk tuk ou aluguel de jeep. Os valores médios são:>

Ticket de transporte público: R$ 2,92>

Tuk tuk: R$ 120,22>

Aluguel de jeep: R$ 171,75>

Alimentação >

Os custos com alimentação também variam, dependendo do estilo de viagem e das escolhas gastronômicas. Aqui estão as médias de preços para refeições na Tailândia:>

Café da manhã: R$ 13,57 a R$ 37,78>

Almoço: R$ 25,76 a R$ 63,55>

Jantar: R$ 30,91 a R$ 80,72>

Moeda e câmbio>

A moeda local da Tailândia é o baht (THB), e a conversão média é de R$ 1,70 para cada ฿10. Embora dólares e euros também sejam aceitos, o câmbio pode não ser tão vantajoso.>

Documentação e requisitos de entrada >

Para brasileiros, é necessário ter um passaporte válido por pelo menos seis meses a partir da data de entrada na Tailândia, e para viagens a turismo, o visto não é exigido, com permanência limitada a 90 dias. Quanto às vacinas, é preciso apresentar comprovante de vacinação contra a Covid-19 e febre amarela, sendo recomendadas, ainda, as vacinas de tétano, hepatite A e B.>

Melhor época para visitar >

O melhor período para visitar os resorts de The White Lotus é entre novembro e fevereiro, quando o clima é quente e com pouca chuva. Já entre maio e outubro, as chuvas são mais frequentes, mas passageiras, o que pode ser uma boa opção para quem busca hospedagens e passagens mais em conta.>

Nova temporada>

Com um elenco renovado e um novo destino a cada temporada, "The White Lotus" segue a trajetória de hóspedes e funcionários em resorts de luxo. Neste novo ciclo, a história se passará na Tailândia. O elenco traz nomes como Parker Posey (Pânico 3), Jason Isaacs (Harry Potter), Leslie Bibb (Homem de Ferro), Dom Hetrakul (Busca Explosiva 2), Michelle Monaghan (Plano em Família), Tayme Thapthimthong (Assassino a Preço Fixo 2: A Ressurreição), Carrie Coon (The Leftovers), Patrick Schwarzenegger (Gen V), Aimee Lou Wood (Sex Education), Walton Goggins (Justified), Sam Nivola (Maestro) e Sarah Catherine Hook (Primeira Morte).>

Além dessas adições, a cantora e dançarina Lisa, do grupo de k-pop BLACKPINK, também se junta ao elenco da terceira temporada. A produção ainda contará com o retorno de Natasha Rothwell, que reprisará seu papel como Belinda Lindsey, funcionária do resort tropical.>