TRÁFICO DE DROGAS

EUA aumentam recompensa por prisão de Nicolás Maduro para R$ 140 milhões

Acusação aponta presidente venezuelano como "líder de cartel"

Carol Neves

Publicado em 29 de julho de 2025 às 13:27

Nicolás Maduro Crédito: Shutterstock

Os Estados Unidos voltaram a intensificar a pressão contra o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, agora oferecendo uma recompensa de US\$ 25 milhões (cerca de R$ 140 milhões) por sua prisão. Ele é acusado pelo governo norte-americano de liderar uma organização criminosa com atuação internacional, envolvida no tráfico de drogas e considerada terrorista.>

O cartaz com a foto de Maduro e as acusações foi divulgado nesta segunda-feira (28) pelo Departamento de Justiça dos EUA. A publicação ocorre exatamente um ano após a reeleição do presidente venezuelano, realizada sob forte contestação interna e internacional, marcada por falta de transparência e repressão a opositores.>

Além de Maduro, dois de seus principais ministros também são procurados pelas autoridades americanas. Diosdado Cabello Rondón, titular da pasta do Interior e apontado como número dois do chavismo, tem recompensa igual à de Maduro. Já Vladimir Padrino López, ministro da Defesa, é alvo de recompensa de US$ 15 milhões (cerca de R$ 84 milhões).>

As acusações contra Maduro envolvem conspiração para o narcoterrorismo, tráfico internacional de cocaína e uso de armamentos para fins criminosos. Segundo os EUA, ele comanda o chamado "Cartel de Los Soles", que teria corrompido diversas instituições do Estado venezuelano, incluindo Forças Armadas, Justiça, Parlamento e órgãos de inteligência, para facilitar o envio de drogas ao território americano. O grupo também teria conexões com outros cartéis perigosos da América Latina, como o mexicano Cartel de Sinaloa e o Tren de Aragua.>

"O Cartel de los Soles é um grupo criminoso sediado na Venezuela, liderado por Nicolás Maduro Moros e outros membros de alto escalão do regime de Maduro (...) que corromperam as instituições do Estado venezuelano —incluindo setores das Forças Armadas, serviços de inteligência, Legislativo e Judiciário— para viabilizar o tráfico de drogas para os Estados Unidos", declarou o Departamento do Tesouro dos EUA.>

As acusações foram construídas com base em um decreto de 2001, assinado pelo então presidente George W. Bush após os atentados de 11 de setembro, que permite classificar indivíduos e grupos como terroristas e aplicar sanções econômicas. No entanto, a aplicação prática dessas medidas no caso de Maduro é limitada, já que ele ainda conta com respaldo de aliados como China, Rússia e Irã, e pode circular livremente por esses países.>

Maduro está no poder desde 2013, após a morte de Hugo Chávez, e vem acumulando denúncias de autoritarismo, perseguição política e corrupção. A acusação formal dos EUA contra ele remonta a março de 2020, no governo Trump, com uma recompensa inicial de US\$ 15 milhões. Esse valor foi ampliado em janeiro de 2025, sob a gestão Biden, após a posse do novo mandato presidencial de Maduro.>