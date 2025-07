PERIGO

Terremoto de magnitude 8,7 é registrado no leste da Rússia; há risco de tsunami

A região abriga formações vulcânicas ativas e está sujeita a terremotos e atividade sísmica intensa

Um terremoto de magnitude 8,7 atingiu a península de Kamchatka, no leste da Rússia, na noite desta terça-feira (29), no horário de Brasília, manhã de quarta em Moscou, informou o Serviço Geológico dos EUA (USGS). Há alerta de tsunami. >

A agência meteorológica do Japão também emitiu alerta de tsunami que se estende da costa do Pacífico do Japão até o Havaí por causa do terremoto. São esperadas ondas de até três metros na costa japonesa, informou a agência meteorológica japonesa.>