Atirador que matou quatro em NY deixou bilhete que liga crime a doença causada por futebol americano

Suspeito, que atacou prédio da NFL, tinha histórico de problemas mentais e pediu exame cerebral

O atirador que matou um policial e mais três pessoas em um prédio comercial de Nova York carregava um bilhete que pode explicar sua motivação, segundo fontes policiais citadas pelo The New York Times. Identificado como Shane Tamura, de 27 anos, ele deixou uma nota de várias páginas em que atribuía sua condição de saúde ao futebol americano, mencionando a encefalopatia traumática crônica (ETC), doença neurodegenerativa ligada a traumas cranianos. >