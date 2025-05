'ERA ONDE PASSAVA FÉRIAS'

Atriz da Globo nascida na Alemanha relata 'choque' ao se mudar para o Brasil

Sophie Charlotte morou na Europa até os 8 anos de idade

Prestes a protagonizar a próxima novela das 21h da TV Globo, que se chamará Três Graças, Sophie Charlotte relembrou momentos de sua infância. A atriz nasceu em Hamburgo, na Alemanha e viveu por lá até os 8 anos de idade, quando se mudou para o Brasil. Ela falou como foi a adaptação em um novo país, com uma língua e cultura diferentes.>

"O Brasil era onde a gente passava as férias. Era um lugar onde eu encontrava meus primos, o calor, o sol, a praia, uma liberdade diferente, as comidas paraenses na casa da minha mãe. Tacacá, açaí, os sabores… era tudo maravilhoso. Eu vivia essas férias de maneira muito intensa, mas voltava para a Alemanha e lá a gente só falava alemão. Quando nos mudamos foi realmente, caramba, deixamos aquela vida para trás. Era em Hamburgo, né? E nos mudamos com os pais da minha mãe também, sendo ela filha única", comentou, em entrevista ao "Sem Censura", da TV Brasil.>