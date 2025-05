VIDA DE LUXO

Mansão de Viih Tube e Eliezer tem contas de até R$ 8 mil e equipe com 15 funcionários

Influenciadores enfrentam altos custos e desafios na gestão da nova casa, com gastos fixos e estrutura digna de reality show

Heider Sacramento

Publicado em 21 de maio de 2025 às 10:00

Viih Tube e Eliezer gastaram R$ 17,5 milhões em mansão Crédito: Reprodução

A vida em uma mansão vai além do glamour. Para Viih Tube e Eliezer, os custos diários com a nova casa na Grande São Paulo incluem contas de luz que chegam a R$ 8 mil, mesmo com energia solar, e uma equipe de 15 profissionais para manter tudo funcionando. >

“É muita gente trabalhando, então a gente tem governanta, cozinheira, três funcionárias de limpeza, piscineiro, jardineiro, serviços gerais, motorista, e só de babás temos seis”, detalha Eliezer. “É um desafio fazer a gestão desta casa. Às vezes parece um grande Big Brother. Muita fofoca”, brinca em conversa com a Quem.>

Despesas chegam a R$ 8 mil Crédito: Reprodução

O ex-BBB conta que as despesas são divididas com Viih Tube. Ele cuida dos custos da área externa, enquanto ela cobre os serviços internos. “Tem que pagar todo mundo e manter tudo funcionando. Já tivemos que intervir em brigas, resolver fofocas, até problemas com vizinhos”, relata.>

Imóvel em São Paulo custou R$ 8,5 milhões Crédito: Reprodução

Mesmo com os custos altos, o casal se orgulha da conquista, feita com esforço conjunto. Eliezer lembra que, ao sair do BBB, ainda estava endividado. “Não tenho problema em dizer que não tinha R$ 10 milhões e continuo não tendo. Por isso fomos atrás de algo que cabia no nosso bolso”, diz.>