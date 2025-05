FAMOSOS NO BRASIL

Terry Crews come sanduíche de mortadela em visita ao Mercadão de SP: 'Quero voltar sempre!'

Astro de "Todo Mundo Odeia o Chris" prova iguarias brasileiras e se emociona com carinho do público

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 21 de maio de 2025 às 13:45

Terry Crews come sanduíche de mortadela em visita ao Mercadão de SP: 'Quero voltar sempre!' Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O ator Terry Crews, de 56 anos, conhecido pelo icônico papel de Julius em 'Todo Mundo Odeia o Chris', voltou a causar comoção em solo brasileiro. Nesta terça-feira (20), ele fez uma parada especial no tradicional Mercado Municipal de São Paulo e aproveitou para saborear o famoso sanduíche de mortadela, iguaria que já tinha conquistado seu paladar em visita anterior. >

Além do sanduba, o astro também se deliciou com pastel de bacalhau, experimentou frutas locais e protagonizou momentos descontraídos com comerciantes e fãs. Em uma das cenas mais divertidas, posou ao lado de um provolone gigante, arrancando risadas de quem estava por perto.>

"Visitar o Mercadão hoje foi absolutamente incrível. Amo a paixão do povo brasileiro – quando vocês amam, é com tudo! Sinto essa energia na comida, nas pessoas, no ambiente. Obrigado por tanto carinho e respeito. Também tenho uma admiração imensa por vocês. Amo o Brasil!", declarou Terry em nota enviada à imprensa, parabenizando ainda os 92 anos do mercado.>

Queridíssimo entre os brasileiros, o ator tem marcado presença constante por aqui. Na semana anterior, ele foi visto ao lado da esposa, Rebecca Crews, acompanhando o jogo entre Palmeiras e Bolívar no Allianz Parque, válido pela Libertadores.>