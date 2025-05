BASTIDORES DA TV

TV Globo nega afastamento de diretora acusada de maus-tratos e confirma novos projetos ainda em 2025

Após rumores, emissora garante permanência de Amora Mautner e destaca futuros trabalhos ainda neste ano

A TV Globo negou nesta terça-feira (20) os rumores de que a diretora Amora Mautner teria sido afastada da novela das 18h , Êta Mundo Melhor, após supostas queixas de funcionários. A informação sobre o desligamento da diretora foi publicada mais cedo pela Revista Veja e repercutiu rapidamente nas redes sociais e nos bastidores do entretenimento. >

Em nota enviada à jornalista Fábia Oliveira, a emissora desmentiu a saída da profissional e reiterou que ela continuará no comando da trama e já tem outros projetos previstos para o segundo semestre. “Ela está prevista para seguir na novela e tem projetos para a reta final de Êta Mundo Melhor. De todo jeito, seria uma transição. Existem outras possibilidades de projetos, que são mais pro fim do ano, sem impacto na implantação e que seriam conciliados com o encerramento da novela”, explicou a Globo.>