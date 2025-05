ABRIU O JOGO

Influenciadora diz que chegada do primeiro filho causou crise no casamento: 'Um baque'

Shantal também revelou que nascimento da segunda filha também foi difícil: 'Mateus chorou porque sentia minha falta'

Shantal Verdelho entrou no modo 'sincerona' nas redes sociais mais uma vez. A influenciadora foi questionada por uma seguidora se o casamento com Mateus Verdelho ficou "balançado" após a chegada do primeiro filho e, em um desabafo, confirmou que sim.>