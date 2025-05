FAMOSOS

'Mereço mais': Poliana Rocha desabafa sobre fãs ousados de Leonardo

Influenciadora falou sobre ataques na internet e revelou o que pensa de fãs que passam dos limites com o marido

Poliana Rocha, de 48 anos, voltou a interagir com seus seguidores nesta terça-feira (20) por meio da tradicional caixinha de perguntas no Instagram. Casada há quase 30 anos com o cantor Leonardo, a influenciadora abriu o coração sobre diversos temas, desde ataques que recebe online até situações delicadas envolvendo fãs do marido. >