NÃO QUER MAIS A FAMA

Exame de DNA, expulsão de casa e ex-cantor: quem é o filho que Latino acusou de agressão e extorsão

Guilherme Rocha foi exposto na internet pelo pai; saiba mais

Diante da ausência como pai, o cantor convidou o jovem para morar com ele. Latino falou que deu ao filho um espaço em sua própria banda para que ele pudesse se desenvolver. E, nas redes sociais, Guilherme já foi muito elogiado pelo seu talento com a música. Em alguns vídeos, ele aparece cantando e até dançando, remetendo alguns internautas ao próprio Latino. “Você é o herdeiro do talento do seu pai”, comentou uma pessoa em uma publicação.>

O que Latino disse sobre o filho?

"Ele não me ajuda, mas atrapalha muito me difamando e todo mundo fica do lado dele porque é rico e famoso! Mas eu convivi. Ele colocava amante novinha dentro de casa, falava que era para mim! Me fez usar droga para c******! Me abalou psicologicamente varias vezes , então mora com ele para tu conheceres. Nem mulher esse cara sabe segurar, quem dirá filho amar ele! Ele quis me destruir, então deixa eu me defender", escreveu, nos comentários.>