Primeira Cuca do 'Sítio do Picapau Amarelo', Dorinha Duval morre aos 96 anos; atriz foi presa por matar o marido

Artista fez sucesso na TV Globo e também participou de novelas como "Irmãos Coragem", "Selva de Pedra" e "O Bem-Amado"

A atriz e cantora Dorinha Duval, que ficou imortalizada como a primeira Cuca do 'Sítio do Picapau Amarelo', morreu aos 96 anos. A informação foi divulgada pela filha da artista, Carla Daniel, em uma rede social na manhã desta quarta-feira (21).>

"É com tristeza mas alivio que nos despedimos. Mãe, avó, amiga e que nos trouxe bons momentos de alegria para o público brasileiro. Te amo", declarou Carla, que também é atriz.>

Sua personagem mais marcante, porém, veio na primeira versão do clássico infantil O Sítio do Picapau Amarelo. Em 1977, o diretor Geraldo Casé a convidou para viver a Cuca na adaptação da obra de Monteiro Lobato.>

A vida da atriz, porém, foi marcada por um episódio trágico. Dorinha matou o marido, o publicitário Paulo Sérgio Alcântara, com três tiros em sua própria casa, no bairro Jardim Botânico, zona sul carioca, na noite de 5 de outubro de 1980. Ela alegou legítima defesa. >

Levada a júri em 1983, a artista foi condenada a 18 anos de prisão. Mas o primeiro julgamento chegou a ser anulado. Seis anos depois, ela teve a pena reduzida para seis anos de cadeia. Cumpridos oito meses de prisão no Rio, Dorinha Duval ganhou direito ao regime semi-aberto.>

A atriz foi casada por 10 anos com o diretor e ator Daniel Filho, com quem teve sua única filha, Carla Daniel. A artista viveu reclusa em seus últimos anos de vida, e sua última aparição na TV foi em 2006, em uma participação em "Belíssima". Na trama, ela relembrou seu tempo no teatro de revista ao lado de ex-vedetes, como Carmem Verônica, Íris Bruzzi e Virgínia Lane. >