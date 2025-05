ATAQUES

Ex-funcionário volta a disparar contra Gracyanne e diz: 'Fez macumba para ter Belo de volta'

Juliano Silva Carvalho afirma que trabalhou durante quatro anos como caseiro da musa fitness

Um pouco antes, ele já tinha usado os Stories do Instagram para atacar a influenciadora. "Essa mulherzinha é uma farsa, acabou com minha vida, meu psicológico, me deixou na merda. E eu idiota sempre aceitei as p***rias dela", publicou. "A piranha enganando a todos com uma vida saudável, enchendo o c* dela de bomba, Mounjaro. Vagabunda, você acabou com a minha vida", falou, em outra postagem.>