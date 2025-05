FAMOSOS

Andressa Urach opina sobre rumor de 'cecê' de Cauã Reymond: 'papo de recalcada'

Atriz de 'Vale Tudo' teria criticado odor do ator nas gravações da novela, mas Urach rebateu e saiu em defesa do ator

A tensão nos bastidores da novela Vale Tudo movimentou as redes sociais no último mês. De acordo com informações divulgadas pelo colunista Léo Dias, a atriz Bella Campos teria se queixado do cheiro corporal de Cauã Reymond durante as gravações da nova versão da trama global. >