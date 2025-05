NOVELA DAS 18H

'Garota do Momento': Juliano acusa Clarice de assassinato

No capítulo desta quinta-feira (22), Clarice enfrenta um grave risco após revelações

No capítulo desta quinta-feira (22) em Garota do Momento promete ser um divisor de águas na trama das 18h da TV Globo. O clima de tensão toma conta dos personagens, e Clarice (Carol Castro) passa a ser o centro das investigações sobre a morte de Valéria. >

Logo no início do capítulo, o delegado exige que Clarice revele sua identidade real, levantando dúvidas sobre quem ela realmente é. A situação se agrava quando Juliano presta depoimento na delegacia e faz uma acusação bombástica: ele afirma que Clarice foi a responsável pelo assassinato de Valéria.>

Enquanto isso, as tensões se espalham. Topete tem mais um confronto com Orlando e Juliano perde o controle ao partir para cima de Beto, em um ato de violência que pode trazer consequências.>

Basílio (Cauê Campos), por sua vez, retoma sua busca incansável pelo misterioso colar Mystique, peça que parece esconder mais do que apenas valor material. Já Talía continua criando intrigas e provoca Jacira, enquanto Edu enfrenta dificuldades no trabalho ao cometer erros que chamam atenção.>