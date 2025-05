EITA!

Luana Piovani volta a atacar Virginia Fonseca e a compara a Suzane von Richthofen

Atriz já tinha detonado a influenciadora após depoimento na CPI das Bets

Giuliana Mancini

Publicado em 14 de maio de 2025 às 10:03

Luana Piovani e Virginia Fonseca Crédito: Reprodução/Instagram

Luana Piovani voltou a atacar Virginia Fonseca em suas redes sociais. A atriz compartilhou uma postagem que comparava a roupa usada pela influenciadora para depor na CPI das Apostas, conhecida como CPI das Bets, com Suzane von Richthofen, que foi condenada a prisão pelo assassinato dos pais. >

A empresária prestou depoimento vestindo uma blusa de moletom preto com a foto de uma de suas filhas estampada. Ela também estava usando óculos de grau, tinha pouca maquiagem no rosto e deixou o cabelo solto. Já Suzane aparece na imagem com um moletom vermelho com o personagem Pernalonga, da animação Looney Tunes, estampado. Ela também está de cabelo solto.>

"Por que essas meninas quando são acusadas de alguma ilegalidade o figurino sempre remete à algo pueril? Moletons com motivos infantis farão elas parecerem honestas, decentes e boa gente? A verdade não rima", diz o DJ Pedro, na publicação repostada por Piovani.>

Post de Luana Piovani Crédito: Reprodução

Luana também compartilhou um vídeo no qual Virginia diz não ter entendido a uma das perguntas na CPI. O questionamento era: "A senhora tem refletido sobre o possível impacto direto de suas campanhas publicitárias para as casas de apostas, no qual aumenta o endividamento de seus seguidores e da população em geral? Existe alguma preocupação com a ação de sua parte para mitigar esses efeitos negativos?". A atriz ironizou, colocando emojis de risos: "Ela NÃO ENTENDEU".>

Post de Luana Piovani Crédito: Reprodução