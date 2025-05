INDIGNAÇÃO

Luana Piovani reage a depoimento de Virgínia na CPI das Bets: 'Que o carma da desgraça inunde a vida dela'

Atriz expressa indignação e faz críticas à postura da influenciadora em depoimento

Luana Piovani usou suas redes sociais nesta terça-feira (13) para reagir ao depoimento de Virgínia Fonseca na CPI das Bets, realizado nesta terça-feira (13). A influenciadora digital foi convocada para esclarecer seu envolvimento com a divulgação de sites de apostas, prática que tem sido alvo de críticas e investigações no país. >

Em um comentário incisivo, Piovani escreveu: “Eu fico com ódio quando nos tratam como otários. Essa excomungada fala em Deus? Que o carma da desgraça que ela vende inunde a vida dela”, escreveu Luana, ao compartilhar trecho do depoimento nos stories.>

A repercussão nas redes sociais tem sido intensa, com seguidores apoiando e criticando as declarações de ambas as partes. >