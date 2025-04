EX-CASAL

Dado Dolabella rebate acusações de Luana Piovani e diz que Justiça privilegia mulheres: 'Injusto'

"Já tem quase 20 anos e até hoje ela fala disso", diz ator sobre agressão

Em nova entrevista, Dado Dolabella reagiu às acusações públicas de Luana Piovani, que recentemente venceu um processo contra o ator após chamá-lo de "criminoso". O artista afirmou que a ex-companheira busca uma "condenação social" após não obter sucesso nas ações judiciais. "Ela não conseguiu ganhar uma instância, não conseguiu provar nada do que ela diz", declarou ao canal Veja no YouTube. >

Dolabella destacou que segue sua vida sem se considerar culpado por algo que a Justiça não comprovou. "Não posso viver por causa de um problema, para o resto da vida, como se eu fosse um criminoso, se nem a Justiça me condenou", questionou. O ator, que tem três filhos, criticou o que considera um tratamento desigual no sistema judiciário, especialmente em casos envolvendo gênero. "Hoje se o gênero feminino fala alguma coisa, já é o suficiente", argumentou. >

Em 2017, a Justiça do Rio anulou as sentenças após a defesa argumentar que o caso não se enquadrava nos requisitos da lei, pois o relacionamento não configurava união estável ou relação familiar. Apesar da decisão judicial, Dolabella já assumiu publicamente a responsabilidade pelo ocorrido. Em 2021, ele pediu perdão à ex-companheira: "Luana, sinto muito! Me perdoe! Eu te amo! Sou grato!", escreveu, acrescentando que "perdeu a cabeça" no episódio.>