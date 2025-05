DEMOLIÇÃO

Mansão de Hebe Camargo é demolida para dar lugar a condomínio de luxo

Casa onde a apresentadora viveu por mais de 10 anos em São Paulo dará espaço a empreendimento de luxo

Heider Sacramento

Publicado em 13 de maio de 2025 às 17:29

Mansão onde Hebe Camargo viveu em São Paulo será demolida Crédito: Reprodução

A mansão que foi lar da icônica apresentadora Hebe Camargo, no bairro do Morumbi, em São Paulo, está sendo demolida para abrir espaço a um novo condomínio de luxo. O imóvel, que por mais de uma década foi cenário de festas e encontros com grandes nomes da televisão, agora dá lugar a um empreendimento de alto padrão. A informação foi confirmada pela repórter Lisa Gomes, do programa TV Fama, da RedeTV!. >

Ao comentar o destino do imóvel, o filho de Hebe, Marcello Camargo, compartilhou lembranças emocionantes da mãe, revelando que ainda sonha frequentemente com ela. “Sonhei que ela já tinha partido e ela veio. Falei: ‘mãe, como você está linda!’. E ela falava: ‘eu tenho muito trabalho nas colônias, mas o mais difícil para mim é a saudade que eu tenho de você’”, descreveu Marcello, com a voz embargada pela emoção.>

Além da carga afetiva, a mansão também esteve envolvida em questões familiares. Marcello recordou que, após a morte de Hebe, em 2012, confiou a administração dos bens ao empresário Claudio Pessutti, sobrinho da apresentadora, que morreu em 2021 vítima da Covid-19. “Eu falei: ‘Claudio, você cuida de tudo, e tudo que tiver, a gente divide. Porque você é como um irmão para mim.’ Foi uma decisão minha”, explicou Marcello, frisando que a mãe não interferiu nesse acordo.>

Segundo Marcello, mesmo após a morte da apresentadora, Claudio e a esposa permaneceram vivendo no local até a venda da propriedade, que foi intermediada pela viúva de Pessutti. “A viúva do Claudio já saiu de lá. Foi vendida recentemente. Vão fazer ali algum condomínio, alguma coisa. Já estão mexendo lá [demolindo]”, afirmou.>

Apesar do simbolismo que a mansão representa na trajetória da eterna rainha da televisão brasileira, Marcello revelou que não sente mais apego ao imóvel. Para ele, a presença da mãe era o verdadeiro valor daquele espaço. “A casa sem ela perdeu o sentido”, resumiu.>

Hebe Camargo: a eterna dama da TV brasileira