NOVELA DAS 18H

'Garota do Momento': Lígia tem sonho misterioso e suspeita de gravidez mexe com Raimundo

Cantora tem enjoos e desejos estranhos, desmaia e sonha com um barrigão de grávida no capítulo desta terça (13)

O clima vai esquentar e não é só por causa dos romances, no capítulo desta terça-feira (13) de Garota do Momento. Lígia (Palomma Duarte) deixará todos intrigados ao ser dominada por um cansaço fora do comum. Além dos enjoos e desejos inusitados, a cantora chegará a desmaiar e mergulhar em um sonho revelador: ela se vê com um barrigão de nove meses ao lado de Raimundo (Danton Mello), sugerindo que uma gravidez pode estar a caminho. >

O possível bebê promete abalar as estruturas dos relacionamentos na novela, especialmente a vida de Raimundo, que anda incomodado com o comportamento de Camila. E não para por aí. Edu (Antonio Gonzalez) revela que não está nada confortável dividindo o teto com Raimundo e Celeste (Debora Ozório), e desabafa com Nelson, que, por sua vez, afirma estar decidido a mudar de vida.>