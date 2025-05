BARRACO

VÍDEO: Ex-BBB surta e parte pra cima de mulher em programa ao vivo

Programa precisou ser interrompido

A votação desta quarta-feira (21) no Power Couple Brasil foi marcada por um episódio de tensão extrema. O ex-BBB Dhomini perdeu o controle e partiu para cima de Carol, esposa do ex-jogador Radamés, durante uma discussão ao vivo. A transmissão precisou ser interrompida por Felipe Andreoli e Rafa Brites, que tentaram conter os ânimos direto do telão.>

“Vai deixar falar ou vai fazer igual você fez aquele dia?”, gritou o ex-BBB, levantando-se de forma agressiva e indo em direção à participante. Casais que estavam no estúdio reagiram rapidamente e contiveram o ex-BBB, que precisou ser forçado a sentar no sofá enquanto ainda tentava se desvencilhar.>

Do telão, os apresentadores Felipe Andreoli e Rafa Brites gritavam pedindo calma, mas sem conseguir controlar a situação. O programa foi interrompido para os comerciais. No retorno, a direção informou que Dhomini foi retirado da votação para receber atendimento médico. A dinâmica continuou sem a presença dele.>

O episódio teve repercussão imediata nas redes sociais. A hashtag #VotaçãoPower chegou ao topo dos assuntos mais comentados do X (antigo Twitter). No vídeo publicado pelo portal Leo Dias, internautas criticaram a atitude de Dhomini. “Se não segurassem, ele ia bater nela! Tinha que ser expulso”, escreveu uma usuária. “Ele é uma bomba-relógio, tem que ser expulso”, comentou outra. “O pior são as mulheres do grupão tentando defender a postura dele”, opinou uma terceira.>