NA LUTA

Ex-apresentador da Globo descobre câncer 'que mais mata no mundo' e admite medo

"Eu começava a fazer contas e pensava assim: 'minha filha vai ter 11 anos, e a festa de 15 anos dela?'”, confessou

Fernanda Varela

Publicado em 22 de maio de 2025 às 14:52

Jonas Almeida Crédito: Reprodução

O influenciador, apresentador e músico Jonas Almeida, de 45 anos, revelou nesta quarta-feira (21) que está com câncer no pulmão. Em um vídeo publicado nas redes sociais, ele contou que a doença foi descoberta em estágio inicial e pediu orações. A cirurgia para retirada do tumor está marcada para esta quinta-feira (22).>

“Descobri um tumorzinho no peito e vou ter que tratar e tirar ele. Farei uma cirurgia agora, na quinta-feira”, disse Jonas no vídeo. Ele explicou que será necessário retirar 20% do pulmão, além de alguns linfonodos próximos ao local afetado.>

“É aquela coisa que a gente não quer que aconteça com ninguém, mas acontece. Eu estou com câncer no pulmão, vou tirar. Depois farei quimioterapia também”, explicou.>

Jonas relatou que o diagnóstico foi um choque, mas que está confiante e com o emocional equilibrado. “No começo, eu vi que é cinco anos em média que você vive com câncer. É o câncer que mais mata no mundo. Eu começava a fazer contas e pensava assim: 'minha filha vai ter 11 anos, e a festa de 15 anos dela?'”, contou. “Hoje eu estou muito bem mesmo. Eu não vejo a hora de entrar em campo, sabe? Botar a chuteira e entrar. Vamos tirar o Tibério. Tem até nome, é o Tibério.”>

O tumor foi descoberto por acaso, durante um exame feito após uma gripe que atingiu toda a família. Jonas não tomou a vacina contra a influenza por estar gripado e acabou desenvolvendo uma pneumonia. Ao investigar a infecção, realizou uma tomografia que revelou a presença do tumor.>

“Eu nunca tiro raio-x, não tiro tomografia, porque eu tenho medo de pegar câncer”, contou. “Fiz e saiu, descobri o Tibério, o tumor. Jamais descobriria se não fosse ter perdido a vacina. Esse tumor ia crescer. É muito difícil descobrir agora, desse jeito.”>

O influenciador também revelou que tem histórico de câncer de pulmão na família, já que seu o avô e uma tia morreram em decorrência da doença. “Essas coisas que a gente sente que tem alguém cuidando, sabe? Que se a gente conectar, a gente escuta no pé do ouvido. Isso dá força, dá muita força. A minha fé é muito grande.”>

Emocionado, ele reforçou o pedido por orações e mensagens positivas. “Daqui a pouco isso tudo passa e eu quero muito pedir a oração de vocês, o pensamento positivo e a gente continuar essa relação legal aqui, que eu vou precisar. A vida é boa demais.”>

O jornalista ficou famoso no comando do “Vanguarda Mix”, da TV Vanguarda, afiliada da Rede Globo no Vale do Paraíba, interior de São Paulo.>

Câncer de pulmão no Brasil>

O câncer de pulmão é o tipo que mais mata no mundo, responsável por cerca de 1,8 milhão de mortes por ano, o equivalente a 18% de todos os óbitos por câncer, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). Apesar de não ser o mais comum em número de casos diagnosticados, ele é o mais letal, principalmente porque a maioria dos pacientes só descobre a doença em estágio avançado, quando as chances de cura são muito menores.>

Segundo o Instituto Nacional de Câncer (Inca), a estimativa é que 32,5 mil casos de câncer de traqueia, brônquio e pulmão sejam diagnosticados no Brasil em 2025. É o terceiro tipo mais comum entre os homens e o quarto entre as mulheres.>