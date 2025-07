'TRAUMATIZADA'

Após passar por perrengue, Sonia Abrão quase é presa em parque nos EUA

Apresentadora quase foi presa após ir a parque de diversões com irmãos na Flórida

Muitas pessoas têm medo de assombrações, fantasmas e seres considerados subliminares, mas já pensou em ser quase preso por causa de uma dessas figuras? Isso foi o que aconteceu com Sonia Abrão. >

No ‘Que História é Essa Porchat?’ desta terça-feira (8), a apresentadora disse que quase foi presa em um parque de diversão nos EUA, em uma cidade da Flórida, Kissimmee.>

Sonia contou que estava com alguns amigos nos arredores da Disney, no parque Old Town, que tinha como uma das principais atrações uma casa mal assombrada. “Aí você tá em galera e não quer ser chata, aí nós fomos”.>